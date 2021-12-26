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Общество26 декабря 2021 5:24

Приставы рассказали, почему почти сто тысяч пермяков не смогут вылететь за границу

Также у них могут арестовать автомобиль и заблокировать карту
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

Более чем у 86 тысяч жителей Пермского края отпуск может закончиться еще в аэропорту. Об этом рассказали в службе судебных приставов. Ограничение в выезде за пределы Российской Федерации - одна из самых действенных мер в арсенале судебных приставов в отношении должников, сообщили в УФССП.

- Большинство граждан незамедлительно оплачивают все имеющиеся задолженности, но не всегда это гарантирует беспрепятственной пересечение государственной границы,- говорят приставы. - Ведь сотрудникам ведомства требуется время на отмену ранее вынесенного постановления.

Судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета должников, их движимое и недвижимое имущество, выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны и о временном ограничении на пользование должником специальным правом на управление транспортным средством. Последствиями этих действий может стать арест автомобиля, невозможность оплаты покупок денежными средствами с собственного счета, отдыха за границей.

Поэтому в службе приставов предлагают пермякам заранее воспользоваться электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств» или иных онлайн-сервисов ФССП России, чтобы проверить наличие долгов.