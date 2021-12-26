Мошенники два года обманывали людей, продававших квартиры

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27- летний житель Уфы признан виновным в совершении серии мошенничеств, совершенных в составе группы с причинением значительного ущерба. Во время процесса, проходившего в Орджоникидзевском районном суде Перми, выяснилось, что уфимец вместе с двумя знакомыми, около года выманивал деньги у продавцов квартир.

- Выбрав на сайте объявление о продаже недвижимости, они звонили продавцу по указанному номеру телефона и сообщали, что якобы внесли на его счет сумму залога, которую необходимо вернуть им обратно как ошибочно перечисленную, - рассказали в краевой прокуратуре.

Таким образом им удалось обмануть 28 человек, похитив свыше 2, 2 миллиона рублей. Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму материального ущерба в размере 2 миллионов рублей.

Расследование уголовных дел в отношении соучастников данного преступления продолжается.