Накануне Нового года Альберт Лиханов успел помочь пермским детям

Альберту Лиханову было 86 лет.

Весть об уходе на 87 году жизни писателя, сценариста и председателя благотворительного фонда «Российский детский фонд» Альберта Лиханова стало большим ударом не только для тех, кто лично знал и уважал его, но и для многих жителей России.

- С прискорбием принял весть об уходе из земной жизни Альберта Анатольевича Лиханова, - написал на своей странице в Instagram Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. - Мне не представилось возможным встретиться лично и поговорить с Альбертом Анатольевичем. Мы его ждали в Перми, он готовился приехать в этом году. Через Российский детский фонд он помог пермским детям - успел подписать документы и буквально перед Новым годом наши пермские детские санатории для тубинфицированных детей получили на 2,5 миллиона новое оборудование - для релаксации, развития и занятий физкультурой.

Альберт Лиханов родился в Кирове. Человек с непростым детством, он всю свою жизнь посвятил детям: создал Советский детский фонд, организовывал небывалые телемарафоны, а на собранные средства детские дома страны получали автобусы, мебель, игрушки.

Соболезнования в связи с уходом Альберта Анатольевича выразил родным и близким пермский краевой Минздрав.

В 2005 году Альберт Лиханов был признан человеком года в России и США. В 2006 году награжден Мировой медалью свободы «Freedom» в США. Писатель награжден многими государственными и церковными орденами и медалями.