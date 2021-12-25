Новые заболевшие COVID-19 проживают в 34 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае с начала пандемии было выявлено 157 198 заболевших COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено 25 декабря в Пермском крае. И количество новых заболевших постепенно продолжает снижаться. Опасный диагноз был подтвержден у жителей в 34 территориях региона.

- Большинство инфицированных живут в Перми, их 214 человек, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - На втором месте – Краснокамский городской округ, где выявлено 88 заболевших. На третьем месте – Чайковский, здесь диагноз подтвердился у 28 жителей.

В Очерском городском округе заболели 26 человек, в Чернушинском и Частинском округах – у 21, в Лысьвенском городском округе – у 20, в Добрянском округе – у 18.

В Сивинском округе - 13 случаев заражения, в Чусовском округе – 11, в Губахе – 10, в Березниках и Верещагинском округе – по девять.

В Осинском округе заразились восемь жителей, в Нытвенском округе – семь, в Кудымкарском округе – шесть.

По пять заболевших зафиксировано в Пермском районе, Александровском и Бардымском муниципальных округах, по четыре – в Кунгуре, Кудымкаре, Октябрьском, Соликамском округах.

По три жителя получили положительный тест в Карагайском, Большесосновском округах и Кунгурском районе. По два случая - в Суксунском, Уинском округах и Кизеле.

По одному инфицированному выявлено в пяти территориях Прикамья. Это Кишертский, Еловский, Гайнский, Березовский и Юсьвенский округа.

А всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 157 198 заболевших COVID-19.