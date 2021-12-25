Жительница Пермского края зарубила своего сына топором

Орудие убийства. Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В СК сообщили о шокирующем преступлении, которой произошло на днях в Пермском районе. 60-летняя местная жительница зарубила топором своего 39-летнего сына.

- Сообщила о преступлении 18 декабря жительница деревни Крохово, которая обнаружила в своем доме тело 39-летнего брата, - сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. – После осмотра места происшествия было установлено, что смерть носит криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления была задержана 60-летняя мать убитого. Когда стали выяснять причины, выяснилось, что почти год назад ее сын вернулся из мест лишения свободы. Жил с родными и сестрой и вел асоциальный образ жизни: злоупотреблял спиртным и постоянно конфликтовал с домочадцами.

Очередной конфликт произошел в ночь на 18 декабря. Устав терпеть измывательства, мать вооружилась топором и нанесла по голове сына множественные удары. Задержанная дала признательные показания.