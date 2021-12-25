«Раневская. Сквозь смех и слезы!»

Спектакль уже более сотни раз прошел на самых разных сценических площадках России и Зарубежья. Тысячи зрителей смеялись, рукоплескали и, сдерживая слезы, сопереживали происходящему.

О чем же эта история?

Великие люди, как правило, не приспособлены к быту, и поэтому нередко становятся жертвами расчетливых домработниц. Чем обернулось вторжение одной из них в квартиру гениальной Раневской и расскажет эта почти детективная, и почти реальная история, в которой раскроется характер легендарной, неповторимой Актрисы. Раскроется её время - наше время, вызывающее ностальгию, светлую грусть и радость от встречи с настоящим и подлинным!

Где: ДК имени Солдатова

Когда: 20 декабря

Продолжительность: 2 часа

Режиссер: Екатерина Пикова

Актерский состав: Ольга Кирсанова-Миропольская, Алексей Васильев, Наталья Лыжина, Кикеля Алина