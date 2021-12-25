Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 декабря 2021 11:30

В МЧС предупредили о метели, гололеде и сильном ветре в Пермском крае

Температура опустится до – 26°, а порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду
Алена ОВЧИННИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На воскресенье в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.

На воскресенье в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Официальный сайт ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на информацию от ЦГМС разместил предварительный прогноз метеорологической обстановки на 26 декабря. В воскресенье на территории Пермского края прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.

- 26 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, - говорится в сообщении. - Ночью небольшой снег. Местами по югу и западу - умеренный снег. Днем в воскресенье снег будет идти сильный, утром и днем в отдельных районах будет метель. Местами на территории Прикамья будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения.

Ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, порывы 18–23 м/с. Температура воздуха ночью составит от –21…–16°, при прояснениях до –26°. К утру температура повысится до –14…–9°, по северу местами до –19°, днем –10…–5°.