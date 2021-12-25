10 дней в Перми разыскивают молодого высокого мужчину

В последний раз Михаила Андреевича Шлыкова видели 15 декабря.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Перми разместили ориентировку на пропавшего 10 дней назад 31-летнего Михаила Андреевича Шлыкова.

- Помогите найти человека! – обратились они к пермякам – пользователям соцсетей. - С 15 декабря 2021 года мужчина пропал и вот уже вторую неделю его местонахождение неизвестно. Посмотрите внимательно на фото, он может находиться в вашем районе.

Приметы: рост 182 см., нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза – голубые.

Был одет: в куртку черно-белого цвета, спортивные брюки и черные кроссовки с красными полосами.