Опубликована новая статистика по коронавирусу в Пермском крае

Сейчас свободно 42% «коронавирусных коек», развернутых в больницах Перми и Пермского края. Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал суточную статистику на 25 декабря по новым заболевшим. За минувшие сутки в Пермском крае было подтверждено 560 новых случаев COVID-19.

- Общее число инфицированных в Прикамье достигло 157 198 человек, - сообщили в краевом Минздраве. - За сутки в регионе проведено 9 357 ПЦР-исследований.

Сейчас свободно 42% «коронавирусных коек», развернутых в больницах Перми и Пермского края. В тяжелом состоянии в клиниках сейчас находятся 223 пациента. Из них 94 подключены к аппаратам ИВЛ. Лечение на дому проходят три с половиной тысячи заболевших.

- Вакцинацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 266 810 человек, - сообщает оперштаб. - 1 187 227 жителей завершили курс вакцинации.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 352 человека.