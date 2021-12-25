Пожар в девятиэтажном доме на улице Кабельщиков тушили в субботу в Перми

Скрин с видео, опубликованного в группе ВК "Подсмотрено Пермь".

Не исключено, что причиной пожара, попавшего на камеру подписчика группы ВКонтакте «Подсмотрено Пермь», стала непотушенная сигарета, упавшая с верхних этажей. ЧП произошло утром в субботу, 25 декабря, на улице Кабельщиков, 17 в микрорайоне Гайва.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 10.39 утра, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Загорелся балкон на пятим этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила шесть квадратных метров, жертв и пострадавших нет. До прибытия пожарных частей из дома самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Пожар потушен.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.