Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 декабря 2021 7:56

Пожар в девятиэтажном доме на улице Кабельщиков тушили в субботу в Перми

Очаг возгорания находился на балконе
Алена ОВЧИННИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скрин с видео, опубликованного в группе ВК "Подсмотрено Пермь".

Скрин с видео, опубликованного в группе ВК "Подсмотрено Пермь".

Не исключено, что причиной пожара, попавшего на камеру подписчика группы ВКонтакте «Подсмотрено Пермь», стала непотушенная сигарета, упавшая с верхних этажей. ЧП произошло утром в субботу, 25 декабря, на улице Кабельщиков, 17 в микрорайоне Гайва.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 10.39 утра, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Загорелся балкон на пятим этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила шесть квадратных метров, жертв и пострадавших нет. До прибытия пожарных частей из дома самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Пожар потушен.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.