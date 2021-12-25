Полиция разыскивает неизвестную пермячку, укравшую детскую коляску

Неизвестная попала в объектив камеры видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полиция Прикамья разыскивает молодую девушку, которую подозревают в краже чужой детской коляски. Преступление было совершено в жилом доме на улице Пушкина в Перми.

- Неизвестная зашла в подъезд вслед за жильцом и поднялась на лифте на последний этаж, - рассказали обстоятельства кражи в краевом главке. - Спускаясь вниз, непрошеная гостья высматривала ценное имущество, оставленное без присмотра. Увидев детскую коляску, стоявшую на лестничной площадке третьего этажа, девушка вышла с ней на улицу и скрылась.

В тот же день потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемой, попавшей на кадры камеры видеонаблюдения. Всех, кому что-либо известно о девушке в объективе камеры, просят откликнуться.

Чужую коляску девушка заметила на третьем этаже. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

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