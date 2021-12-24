В Перми судили эпидемиолога, которая вовремя не сообщила о случае заболевания COVID-19

.

В краевом центре судили врача-эпидемиолога, которая несвоевременно сообщила о случае заболевания в Пермском краевом онкологическом диспансере.

- Врач-эпидемиолог допустила несвоевременную регистрацию случаев заболевания COVID-19: при получении положительных результатов на коронавирус у пациентов отделения об этом не было сообщено в течение 2 часов по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме в территориальное подразделение Роспотребнадзора, - сообщили в Индустриальном районном суде Перми.

Врача оштрафовали на 25 тысяч рублей, при этом она может обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.