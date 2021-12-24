В Перми выявили финансовую пирамиду и 17 нелегальных компаний

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С лета этого года Банк России ведет реестр организаций, у которых были выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Как сообщили в Банке России, в Прикамье в этом году выявили 18 финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности.

- Большинство из них – 17 компаний – являлись черными кредиторами и под видом микрофинансовых организаций незаконно выдавали займы населению, - рассказали в пресс-службе Центробанка. - Еще у одной компании были обнаружены признаки финансовой пирамиды.