Представитель АО «Транснефть – Прикамье» стал победителем международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»

Молодой специалист АО «Транснефть – Прикамье» стал победителем XIIV (III международной) научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Мероприятие прошло в г. Брянске на базе АО «Транснефть – Дружба».

Решением жюри первого места была удостоена работа слесаря КИПиА центральной ремонтной службы Ромашкинского районного нефтепроводного управления Салавата Закирова «Универсальное устройство беспроводной регулировки сварочного тока».

Предложенное техническое решение собственной разработки обеспечивает беспроводную регулировку сварочного тока при проведении сварочных работ на магистральных нефтепроводах. Внедрение разработки в эксплуатацию повысит надежность и производительность сварочных работ, оптимизирует условия труда и позволит более оперативно приступать к проведению работ.

Основное отличие устройства от используемого сейчас оборудования –это беспроводная технология с высокой точностью регулировки, надежной защитой канала связи от помех и возможностью использования на любом сварочном агрегате. На сегодняшний день представленная разработка прошла успешные испытания при проведении плановых работ на магистральных нефтепроводахи нефтепродуктопроводах в АО «Транснефть – Прикамье».

Научно-техническая конференция молодежи проводится в целях развития творческой инициативы и поощрения молодых специалистов и студентов. В конкурсе принимают участие ученые и работники ПАО «Транснефть», его дочерних компаний и иностранных организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти, в возрасте до тридцати лет, а также студенты нефтегазовых вузов. Ежегодно участники конференции представляют на суд жюри инновационные проекты для повышения эффективности производства и сокращения материальных затрат.