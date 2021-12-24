В Перми пьяный мужчина угрожал взорвать дом

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми 49-летний мужчина в нетрезвом состоянии угрожал открыть газ и взорвать дом. О неспокойном гражданине сообщил источник «КП-Пермь».

Инцидент случился 23 декабря по улице Стахановской, 7 в районе 15:00. Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Дверь в его квартиру открыли сотрудники службы спасения. Никакой угрозы жизни и здоровью граждан не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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