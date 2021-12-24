Студентам-практика, детям – проработка пробелов в знаниях

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По инициативе АНО «Формируем будущее» в Перми продолжается реализация проекта «Учение с увлечением». В рамках проекта создаются площадки в городе Перми, на которых организуются дополнительные занятия школьников, неуспевающих по школьной программе со студентами выпускных курсов педагогических направлений.

В ходе реализации проекта на площадках Общественных центров города Перми и площадке Ресурсного центра «Пермь семейная»! созданы группы из детей 1-6 классов. Для учащихся 1-4 классов подготовлена программа по блокам: математика, русский язык, чтение. Для учащихся 5-6 классов: математика, русский язык, английский. Занятия проводят студенты педагогических направлений Пермского профессионально-педагогического колледжа и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Занятия в рамках проекта для детей бесплатны.

- Мы понимаем, что от качественного усвоения учебного материала зависит будущее ребенка, и несомненно, его самооценка, - рассказывает руководитель проекта Динара Некрасова. - Постоянное пребывание в ситуации «неуспеха» в связи со сложностью восприятия учебного материала препятствует формированию гармоничной личности ребенка. Не усвоение одной темы влечет за собой наращение кома непонятых тем, потому что каждая последующая связана с прошлой. Таким образом, не разобрав с ребенком вовремя то, что он не понял и то с чем не смог справится, влечет ситуацию полного выпадания из учебной деятельности и ворох сопутствующих проблем. В большинстве случаев, ребенку нужно просто объяснить второй, третий раз и обсудить в комфортном режиме то, что он не понимает. Необходимо создать ситуацию успеха, где ребенок сможет разобраться с учебными темами и показать ему альтернативный вариант, в котором он сможет понять, что школьные предметы можно с легкостью усваивать, а учиться это интересно.

На сегодняшний день, занятия проходят в микрорайне Нагорный, микрорайоне Крохалева и Ресурсном центре «Пермь семейная», в которых сформированы мини-группы до 10 человек. В начале 2022 года планируется запуск занятий еще на 2х площадках города Перми.

По словам организаторов, родители говорят, что ребята ходят на занятия увлеченно, ждут когда же вновь состоится занятие и зовут своих друзей тоже стать участниками проекта. Для того, чтобы узнать есть ли возможность записаться в группу для занятий необходимо писать в личные сообщения группы https://vk.com/formiruem_budushee.

Проект «Учение с увлечением» реализуется при финансовой поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края, организационной поддержке ПРОО НАСМНОГО, Пермского профессионально-педагогического колледжа, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, информационной и методической поддержке проекта «Крепкая семья» в Пермском крае.