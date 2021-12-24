В Перми за год демонтировали 800 незаконных гаражей

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В краевой столице продолжают сносить незаконно установленные гаражи. Как поделились в мэрии, за 2021 год было снесено около 800 таких построек. Притом зачастую владельцы сами убирают незаконные объекты.

«Принудительный демонтаж – это крайняя мера, она направлена в основном на ликвидацию бесхозяйных, брошенных объектов», - уточнили в городской мэрии.

Так, в Дзержинском районе убрано 15 гаражей по адресам: улица Барамзиной, 68, улица Заречная, 162. В Свердловском районе в 2021 году - 7 незаконных металлических гаражей, 1 пункт шиномонтажа и 80 кв. метров ограждений.

В Орджоникидзевском районе в микрорайонах Гайва, Левшино, КамГЭС демонтировано 20 гаражей, 12 из них – добровольно. В Индустриальном районе Перми демонтировано более 750 металлических гаражей. Порядка 650 объектов демонтировали в добровольном порядке собственники, которые исполнили требование администрации района о добровольном демонтаже.