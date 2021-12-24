Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, где будет отмечать Новый год

Фото: аккаунт в Instagram Дмитрия Махонина.

Сегодня на встрече с редакторами СМИ губернатора Пермского края спросили, где он будет встречать Новый год. Он ответил, что в своей родной деревне в Чердынском районе.

- Новый год буду отмечать с семьей в Рябинино, - признался Дмитрий Махонин.

Ко Дню отца в этом году, 17 октября, глава Прикамья выложил на своей странице в Instagram пост со снимком, на котором он сфотографировался с детьми на своей малой родине.

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