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Общество24 декабря 2021 9:47

Дмитрий Махонин: «Иногда просыпаюсь с мыслью: Дима, почему ты не построил зоопарк?»

Губернатор заверил, что первая очередь будет готова в следующем году
Авторы (2):
Вероника РАНГУЛОВА
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

- Я иногда просыпаюсь с мыслью: Дима, почему ты не построил зоопарк? Видимо, я должен был его построить еще после окончания рябининской школы, - шутит Дмитрий Махонин.

А если серьезно, губернатор рассказал, что долгое время власти ждали заключение госэкспертизы, так как достраивать зоопарк по предыдущему проекту, с массой нарушений, было невозможно.

- Первая очередь нового зоопарка будет готова в следующем году, - заявил глава региона. - Белозеров взял объект под личный контроль, нанял новых субподрядчиков.

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