Дмитрий Махонин: «Иногда просыпаюсь с мыслью: Дима, почему ты не построил зоопарк?»

Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

- Я иногда просыпаюсь с мыслью: Дима, почему ты не построил зоопарк? Видимо, я должен был его построить еще после окончания рябининской школы, - шутит Дмитрий Махонин.

А если серьезно, губернатор рассказал, что долгое время власти ждали заключение госэкспертизы, так как достраивать зоопарк по предыдущему проекту, с массой нарушений, было невозможно.

- Первая очередь нового зоопарка будет готова в следующем году, - заявил глава региона. - Белозеров взял объект под личный контроль, нанял новых субподрядчиков.

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