Дмитрий Махонин: Решение о том, кто будет министром культуры, примем в будущем году

Дмитрий Махонин: Вмешиваться в деятельность высокопрофессиональных специалистов не стоит.

На встрече с редакторами пермских СМИ губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что пока вопрос с назначением нового министра культуры Пермского края остается открытым. Решение будет принято в будущем году. Пока непонятно, кто будет возглавлять Пермскую художественную галерею. Напомним, ранее появилась информация, что бывший министр культуры Вячеслав Торчинский станет директором музея, чтобы руководить процессом переезда музея в новое здание. Но Дмитрий Махонин эту информацию не подтвердил.

- Иногда радуюсь за Торчинского - столько людей за него беспокоится, - заметил губернатор. - Найдет он себе место, не самый плохой специалист в Пермском крае. Что же касается галереи, при всем уважении к ее руководителям, это специалисты в области культуры, а не хозяйственники. И им нужно помогать с контролированием за строительством здания и переездом экспозиции. Но вмешиваться в деятельность высокопрофессиональных специалистов точно не стоит.