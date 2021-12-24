Дмитрий Махонин - о вакцинации детей: «Вся прививочная кампания должна быть безопасной»

Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

Сегодня на встрече с главными редакторами пермских СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался по поводу вакцинации детей.

- Вакцинация детей должна быть добровольной, говорю как многодетный отец. Вся прививочная кампания должна быть безопасной. Увы, не все понимают, что пандемию не победить без создания коллективного иммунитета, - заявил глава региона.

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