В Пермском университете эвакуировали студентов четвертого корпуса

Фото: ПГНИУ.

Тревожное сообщение поступило руководителям ПГНИУ. Анонимный абонент позвонил в пермский классический университет и сообщил о том, что в четвертом корпусе вуза заложено взрывное устройство.

- Все студенты и преподаватели этого корпуса сейчас эвакуированы из здания, там работают представители силовых ведомств, - сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, в последнее время наблюдалась целая серия подобных анонимных звонков, после которых выводили из зданий студентов политеха, учеников пермских школ, пациентов больницы, задерживали авиарейс в пермском аэропорту.

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