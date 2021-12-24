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Происшествия24 декабря 2021 7:59

В Пермском университете эвакуировали студентов четвертого корпуса

Сейчас там работают силовики
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: ПГНИУ.

Фото: ПГНИУ.

Тревожное сообщение поступило руководителям ПГНИУ. Анонимный абонент позвонил в пермский классический университет и сообщил о том, что в четвертом корпусе вуза заложено взрывное устройство.

- Все студенты и преподаватели этого корпуса сейчас эвакуированы из здания, там работают представители силовых ведомств, - сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, в последнее время наблюдалась целая серия подобных анонимных звонков, после которых выводили из зданий студентов политеха, учеников пермских школ, пациентов больницы, задерживали авиарейс в пермском аэропорту.

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