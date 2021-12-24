Завершился конкурс школьных экологических проектов «Пермь - мастерская будущего», организованный пермскими нефтепереработчиками

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

- Отрадно, что наш конкурс в целом меняет мировоззрение людей. За детьми подтягиваются их родители, сверстники. Меняемся и мы с вами. Школьники – самая чистая аудитория, у них нет стереотипного мышления. Заложив в них правильные экологические ценности, мы получаем обратную реакцию, – говорит Вера Мартынюк, помощник генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Открытый конкурс экологических проектов «Пермь – мастерская будущего» проводится с 2007 года проводится по инициативе руководства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», его цель - экологическое просвещение, привлечение внимания к проблемам защиты окружающей среды.

За 15 лет проведения конкурса «Пермь - мастерская будущего» на него поступило более 350 заявок от пермских школьников, воплотились в жизнь более 220 проектов. Повзрослев, некоторые из участников выбрали для себя профессию эколога. В этом году на идеях и темах проектов конкурса отразилась ситуация в мире, недаром половина проектов – победителей были направлены на возможность научиться снимать видеосюжеты на экологическую тематику. «Пермь - мастерская будущего» открыл телевизионные таланты, подарив много экофильмов, сделанных школьниками.

Конкурс «Пермь — мастерская будущего» был трижды отмечен на всероссийском уровне.

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Победители конкурса «Пермь - мастерская будущего - 2021»:

- школа 132 и МАУ ДО ДСДЮ «Прикамье», проект - кинофильм «Заповедная киношкола: Бердинг в Перми»

- школа 132, проект - документальный фильм «Пермская Амазонка. Рисуем портрет»

- школа № 93, проект - «Сидбомбинг или партизанское садоводство»

- команда МАОУ «ЭнергоПолис» и МАУ ДО ДСДЮ «Прикамье», проект - «Сторителлинг «Малые реки Перми»

- школа №76, образовательный проект «Экоша - XXI»

- школа № 93 «Фотоника», проект городского фестиваля-конкурса экологического творчества и изобретательства «Изобретай Eco-2021»