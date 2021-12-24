В Прикамье житель Ильинского в ходе бытового конфликта закидал инвалида банками

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В Прикамье жителя поселка Ильинский обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья инвалиду первой группы. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, конфликт между 66-летним сожителем и сыном хозяйки дома произошел в сентябре 2020 года в ходе застолья. Сначала мужчина просто избивал пострадавшего. А затем начал кидать в него банки с соленьями и домашними заготовками, намеренно целясь в голову.

В итоге инвалид получил тяжелые травмы. Хозяйка дома не пострадала.

Всего полицейские, прибывшие на место инцидента, насчитали на полу 25 крышек от банок. Уголовное дело направлено в суд.