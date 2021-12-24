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Общество24 декабря 2021 6:06

В Прикамье на выходных потеплеет до -8 градусов

Самым теплым днем будет воскресенье
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Юлия Лоза

В Пермский край в выходные придет потепление до -8 градусов. Об этом сообщили в научно-популярном проекте «Метеоролог и я».

Так, в субботу дневная температура воздуха в регионе еще будет держаться в районе -20…-15 градусов. Ночью может холодать до -24 градусов и до -29 по востоку.

Однако в воскресенье, 26 декабря днем будет теплее: от -13 до -8 градусов. Ожидаются порывистый ветер, местами умеренный снег и метель.

А о том, какая погода ожидает нас в новогоднюю ночь, читайте здесь.