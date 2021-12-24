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Общество24 декабря 2021 5:44

Жительница Прикамья из-за мести подожгла баню соседа

К счастью, пожар вовремя заметил сын хозяина бани
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Жительница Пермского края из-за личной неприязни подожгла баню своего соседа. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, в полицию обратился 46-летний житель поселка Серебрянка и рассказал, что неизвестные подожгли его баню. Его сын своевременно обнаружил и потушил возгорание.

Полиция прибыла на место происшествия и выяснила, что баню из-за личных неприязненных отношений подожгла женщина, что живет в одном поселке с потерпевшим. Вечером она подошла к строению и с помощью бересты подожгла угол дома.