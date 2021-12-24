«Свеза» присоединилась к программе промышленного туризма

Комбинат «Свеза» в Уральском присоединился к инициативе по организации промышленного туризма в Пермском крае. Маршрут «От металла до фанеры» разработан участниками рабочей группы, в которую вошли администрация Нытвенского округа, а также представители промышленных предприятий региона.

Познавательная программа станет эффективным инструментом профмотивационной работы по информированию выпускников школ о предприятиях округа. Главная цель проекта - поднять престиж рабочих профессий, показать их востребованность на рынке труда и рассказать о промышленности на территории.

Маршрут состоит из двух частей и пролегает по двум территориям Нытвенского округа: музей и производство металлургического завода в Нытве, а также музей и производство комбината «Свеза» в Уральском.

Открытие промышленного тура состоялось 9 декабря. Первыми туристами стали школьники нытвенской городской гимназии. В рамках тура в музеях учащимся рассказали об истории становления предприятий и востребованных на производстве профессиях, показали презентационные ролики. На предприятиях они увидели все этапы изготовления ложек и фанеры.

На комбинате «Свеза» школьникам рассказали о технологии производства фанеры, о востребованных профессиях деревообрабатывающей отрасли, о географии поставок продукции, которой пользуются на пяти континентах мира.

«Сколько труда, оказывается, вложено в привычные для всех вещи. Как это масштабно и грандиозно выглядит со стороны», - поделилась впечатлением участник тура, педагог Ирина Рябова.

Весь маршрут туристическую группу сопровождали работники культуры, которые помогли ребятам закрепить полученные знания с помощью интерактивных игр. Школьники разгадывали викторины, ребусы, шифровки, собирали «Формулу успеха» и пазл «Свеза – светлое завтра», искали бракованные ложки и сортировали фанеру по образцам, участвовали в розыгрыше призов и в завершении встречи получили подарки.

Проект будет развиваться и совершенствоваться. В Нытвенском округе более 6000 школьников и студентов. Предполагается, что в скором времени многие из них проедут по маршруту. Также организаторы ожидают участия ребят, проживающих и в других территориях Пермского края.