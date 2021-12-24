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Происшествия24 декабря 2021 5:05

В Пермском крае осудят 25-летнего молодого человека, который стал случайным соучастником преступления

Вместе с приятелем он обворовал продуктовый магазин
Источник:kp.ru
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за грабеж осудят 25-летнего молодого человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В октябре 2021 года в полицию Краснокамска обратился представитель одного из супермаркетов с заявлением, что двое мужчин похитили из магазина 22 упаковки кофе различных сортов. Оба вора попали на камеры наблюдения и вскоре их задержали.

Один из молодых людей не стал отрицать вину и рассказал, что в то утро был сильно пьян. Он вышел из дома, чтобы попросить у кого-нибудь сигарету и встретил знакомого. Между ними завязался разговор, и новый приятель предложил зайти в ближайший магазин что-нибудь украсть, а затем продать. Он согласился, потому что хотел выпить.

- Молодые люди зашли в ближайший магазин, взяли со стеллажа упаковки с кофе и направились к выходу мимо кассы. Несмотря на то, что их окликнул работник магазина, они выбежали из помещения, не заплатив за товар, и побежали в сторону улицы Калинина. Когда они остановились, новый знакомый попросил подельника подождать его на улице, а сам отправился продавать кофе, но больше не вернулся. О своем подельнике фигурант ничего не смог рассказать, так как познакомился с ним буквально перед совершением преступления.

Уголовное дело в отношении 25-летнего краснокамца направлено суд. В отношении его подельника уголовное дело выделено в отдельное производство.