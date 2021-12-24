В Перми пройдет Всероссийская донорская акция «С Новым годом, Служба крови!»

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края/ВКонтакте

В столице Прикамья пройдет Всероссийская донорская акция к Новому году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Пермского края.

Пермяки могут спасти или сохранить чью-то жизнь, став донорами крови в предновогодней акции под названием «С Новым годом, Служба крови!». Она пройдет в Краевой станции переливания крови по ул. Лебедева, 54 в понедельник, 27 декабря, с 8:00 до 13:30. Для участия нужно предварительно записаться. Для этого в пятницу, 24 декабря, необходимо позвоните по телефону: 8 (342) 282 – 53 – 21 с 11.00 до 14.00. Специалисты проведут предварительный опрос на наличие противопоказаний.

Кроме того, в этот день с 9.00 до 11.00 в медучреждении пройдет праздничная программа. Главными гостями будут Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравят гостей с наступающими праздниками и проведут тематические конкурсы. Участники акции также получат приятные сувениры от Службы крови.

Специалисты станции отмечают, что в преддверии длительных выходных особенно важно создать достаточный запас компонентов крови для бесперебойного обеспечения всех нуждающихся в переливании.

Напомним, каждый донор при сдаче крови получает определение группы крови и резус-фактора, уровня гемоглобина, анализ крови на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С, справку на 2 выходных дня с сохранением среднего заработка. Компенсация питания составляет 689 руб. Всем, впервые сдавшим кровь на донорство, будет определен титр антител к COVID-19.