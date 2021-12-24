Погода в Перми в пятницу, 24 декабря

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 24 декабря, в Пермском крае будет по-настоящему морозно. По прогнозам синоптиков, столбик термометра будет колебаться от -18 до -23 градусов, пройдет небольшой снег, а порывы ветра могут достигать 7 метров в секунду.

Накануне, главный синоптик Перми Павел Смирнов рассказал о погоде на предстоящие выходные и на следующей неделе. По прогнозам специалиста, в субботу будет - 15 градусов с сильным ветром, а в воскресенье ожидается кратковременное потепление и сильный снегопад. Подробный прогноз читайте в нашей заметке.