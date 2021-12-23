В Перми окончены поиски 30-летнего мужчины

Дмитрий К. Фото: поисковой отряд памяти Ирины Бухановой

- Найден! Жив! Всем спасибо! Просьба снять репосты, - сообщили волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой к записи о пропавшем 30-летнем Дмитрии К.

Напомним, Дмитрий пропал еще 16 декабря. В этот день он вышел из дома в Индустриальном районе Перми и исчез. С тех пор его искали волонтеры и полицейские. Как сообщил источник "КП", молодой мужчина сам вышел на связь с родственниками.

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