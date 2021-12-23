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Спорт23 декабря 2021 16:53

«Молот» забил восемь шайб в ворота петербургского «Динамо»

Пермяки продолжают идти в лидирующей группе ВХЛ
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ХК "Молот"

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» одержал разгромную победу над «Динамо» из Санкт-Петербурга. Матч, прошедший сегодня вечером в пермском УДС «Молот» завершился со счетом 8:4.

Игру хозяева «сделали» уже в первом периоде. За 14 минут игры в ворота питерцев влетели сразу четыре шайбы в исполнении Дмитрия Воробьева, Дениса Цыганова, Александра Дарьина и реализовавшего большинство Ильи Чефанова.

В конце первой трети гости одну шайбу отыграли, но «молотобойцы» отличились вновь. Шайба на счету Егора Манина.

А во втором периоде гости почти сравняли счет, трижды поразив ворота нашей команды: 5:4. Более комфортным разрыв в конце трети сделал Дмитрий Воробьев – 6:4.

В заключительном периоде «Молот» довел дело до победы. Забили Игорь Зенчиков и Давид Мнацян.

После успеха «Молот» продолжает идти в зоне плей-офф регулярки ВХЛ и занимает седьмое место. У подопечных Альберта Логинова после 36 матчей 51 очко. Отставание от первого места, которое занимает тюменский «Рубин» - всего четыре очка.