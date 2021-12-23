Новые случаи COVID-19 выявлены в 34-х муниципалитетах Прикамья

Фото: permkrai.ru

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 34-х муниципалитетах Пермского края. Напомним, на 23 декабря в регионе выявили 593 новых заражения.

235 инфицированных в Перми. 55 – в Осинском городском округе. 48 заболевших в Лысьве.

45 инфицированных в Чернушинском городском округе. В Еловском муниципальном округе – 28, а в Чайковском – 25.

В Добрянском городском округе ковид выявили у 23-х человек. В Чусовском городском округе – у 21.

В Губахе COVID-19 диагностирован у 12 человек. По 10 случаев заражения отмечено в Кудымкаре и Октябрьском городском округе.