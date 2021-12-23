Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 16:21

Житель Прикамья в пьяной драке насмерть заколол приятеля

Инцидент произошел зимой текущего года
Дмитрий Волгарев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Житель Чернушки насмерть заколол своего собутыльника во время пьяной драки и отправился в колонию строгого режима. Об этом рассказали в краевом следственном комитете.

Так, 35-летний осужденный вместе со своим 42-летним приятелем распивали алкоголь в доме по улице Парковая. А дальше все пошло по «проверенной» многими несчастными случаями схеме. Между приятелями возникла ссора, виновный взял в руки нож и ударил своего знакомого по телу. От полученного ранения мужчина скоропостижно скончался.

В итоге суд приговорил виновного к восьми годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.