В Перми показали место будущей детской железной дороги

Фото: РЖД

Строительство детской железной дороги (ДЖД) в Перми получило статус приоритетного инвестиционного проекта. Такое решение приняли на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, сообщают в издании Business Class.

Для возведения комплекса РЖД претендует на семь земельных участков вдоль Камы. Их площадь – 10,6 тыс. квадратных метров. Еще 10 участков уже принадлежат РЖД.

Продлится будущая ДЖД от станции Мотовилиха - до станции Пермь I. Отметим, что рядом с будущей ДЖД расположен ПИЖТ - Пермский институт железнодорожного транспорта.

Стоимость реализации проекта ДЖД оценена в 920 млн руб. 667 млн руб. из них направят на возведение зданий и сооружений, 147 млн руб. – на оборудование, а 106 млн руб. – на проектирование.

Проектирование будущей ДЖД планируется завершить в IV квартале 2022 года. Строительно-монтажные работы намечены на 2022-2025 годы.