Предприниматели смогут продлить полномочия своих сотрудников в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

Фото: Райффайзенбанк

Клиенты Райффайзен Банка из сегмента малого и микро бизнеса теперь могут продлить полномочия себе и сотрудникам в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Руководитель, являющийся единоличным исполнительным органом, сможет прикрепить сканы необходимых документов, следуя простым подсказкам. После этого доверенность сформируется автоматически и будет подписана электронной подписью.

Для этого достаточно перейти в раздел «Еще» на вкладку «Пользователи» и выбрать нужного сотрудника. Затем нужно нажать «Продлить полномочия» и следовать подсказкам. Дополнительно в этом разделе сотрудник может изменить свой контактный номер телефона и email.

«Новая функциональность сэкономит время предпринимателя – теперь ему не нужно посещать офис, чтобы решить рутинную задачу. Наши продукты призваны сделать финансовую жизнь клиента легче, и это еще один шаг к цифровому управлению бизнесом для предпринимателей. Сейчас сервис доступен для устройств на базе Android, в ближайшее время мы планируем запустить его и для iOS», - отмечают в Райффайзенбанке.