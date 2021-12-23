«Парма» одержала важнейшую победу в Красноярске

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» одержал победу в Красноярске над местным Енисеем. Игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялась вечером 23 декабря на паркете арены «Север» и завершилась со счетом 78:61 в пользу команды из Перми.

Если после первой половины команды были почти равны (33:34), то в третьей четверти гости значительно превзошли хозяев и оторвались на 20 очков. В заключительной четверти «Парме» оставалось лишь не растерять преимущество.

Больше всего очков в игре набрал латвийский форвард пермского клуба Марекс Мейерис - 24.

Победа позволила «Парме» укрепиться в зоне плей-офф лиги. Наша команда разместилась на седьмом месте. Красноярцы идут на восьмой строчке. Всего у «Пармы» после девяти игр в «регулярке» пять побед и четыре поражения.

Следующий матч «Парма» проведет дома. 4 января в рамках Единой лиги ВТБ наш клуб примет одного из лидеров регулярного чемпионата – «Зенит» (0+).

Ранее пермяки в историческом овертайме обыграли казахстанскую Астану.