Пермский эксперт прокомментировал мнение президента о строительстве мусороперерабатывающих заводов

Из перереботанного пластикового мусора делают полиэтиленовую пленку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отвечая на вопрос журналистки о том, что жители выступают против строительства заводов по мусоропереработке, Владимир Путин сказал, чтобы реакция не была негативной, людям нужно подробно рассказывать о работе таких заводов и пользе для окружающей среды.

- Современные мусороперерабатывающие заводы могут находиться не только вдали от населенных пунктов, но и прямо в центре крупных городов! Посмотрите на Японию. В центре городов-миллионников расположены мусороперерабатывающие заводы. И они не оказывают никакого влияния на экологию и здоровье людей. Кроме того, в их строительстве есть и иные позитивные сопровождающие – создание новых рабочих мест, рост заработной платы. Так что надо идти по этому пути, - прокомментировал глава государства.

С мнением президента согласен Андрей Зайцев, декан географического факультета ПГНИУ. Он отмечает, что, если на мусороперерабатывающих заводах применяются наилучшие доступные технологии, то вред окружающей среде минимален.

- Современные технологии позволяют свести к минимуму негативное воздействие таких объектов. Безусловно, это меньшее зло, чем создание новых полигонов ТКО, пусть даже оборудованных современными природоохранными системами. При этом, отмечу, что строительство таких заводов не снимает задачу снижения объемов образования коммунального мусора. Прежде всего, надо приложить все усилия, чтобы коммунальные отходы не образовывались. Есть ряд подходов, позволяющие достичь этого, - отметил декан.

В Пермском крае создание экологически безопасных условий является одним из приоритетных направлений власти.

- Это напрямую влияет на качество жизни и сохранение численности населения. Мы должны сохранить наши ресурсы, в первую очередь лесной и водный, - ранее отмечал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В крае системно проводятся природоохранные мероприятия. В этом году стартовала региональная программа экологической реабилитации территорий, направленная на снижение негативного воздействия на почвы, восстановление разрушенных земель и расчистку больших мест скопления отходов в пределах городов.