Прикамские семьи смогут получать поддержку на детей от рождения до школы

Будет оказываться поддержка семьям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин заявил, что в ближайшее полтора года система поддержки семей с детьми окончательно будет выстроена от рождения до школы. Своевременность данной поддержки высоко оценила председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова.

- Сейчас это поддержка необходима как никогда. Демографическая ситуация и так оставляет желать лучшего, а в последнее два года вмешалась и коронавирусная инфекция, из-за которой ухудшилась финансовая составляющая населения. Особенно почувствовали это на себе семьи с детьми. Введение системы мер поддержки, конечно, повлияет на решение родителей о рождении второго, третьего, четвертого ребенка. И поддержка таких семей нужна не только при рождении ребенка, а на протяжении всего его взросления. И такой системный подход просто необходим, — отметила эксперт.

Также во время пресс-конференции президенту задали вопрос о федеральной программе по предоставлению земельных участков многодетным семьям. По словам председателя Общественного совета при Министерстве социального развития Пермского края Лилии Ширяевой, в Пермском крае эта программа реализуется комплексно.

- В Пермском крае бесплатные участки многодетным предоставляются только с окончательно оснащенной инженерной инфраструктурой. Школы, детские сады — обязательно должны быть построены, это обусловлено федеральным законом. Кроме того, предусмотрена доработка проекта планирования территории. Если чего-то не хватает, то есть возможность решить эту проблему до двух-трех лет, — пояснила эксперт ситуацию в регионе.