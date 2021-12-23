В Перми руководителя и главбуха УК отправили в колонию на 10 лет

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В краевой столице осудили бывшего руководителя и главного бухгалтера управляющей компании, похитивших 4 млн руб. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

Шесть лет, с 2013 по 2019 годы они присваивали поступающие от жителей многоквартирных и жилых домов деньги. Они предназначались для перечисления в ресурсоснабжающие компании за поставку коммунальных услуг.

В итоге суд отправил каждого в колонию на десять лет. Также им запрещено работать в сфере ЖКХ 2 года и 6 месяцев. В законную силу приговор еще не вступил.