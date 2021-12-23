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Общество23 декабря 2021 13:57

В природоохранной прокуратуре ответят на вопросы пермяков

Прямая линия состоится завтра
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

24 декабря природоохранная прокуратура Перми ответит на вопросы и примет жалобы от горожан. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, прямая линия будет идти два часа: с 15:00 до 17:00.

Вопросы и обращения принимаются по телефону: 237-57-72.

«Поступившая информация станет поводом для организации проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, в том числе привлечения виновных к установленной законом ответственности», - дополнили в мэрии.