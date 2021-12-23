ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез провел для жителей региона день открытых дверей

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Переступить заводскую проходную можно было легко – без лишних согласований и инструктажей. Достаточно было присоединиться к тематическому каналу в популярном мессенджере. Онлайн-экскурсию по заводу провел известный блогер и путешественник Василий Вавилов. Тем сотрудникам, кто сталкивались с ним в ходе его визита на завод, пришлось объяснять тонкости производства, рассказывать о технологиях, о продукции и ее характеристиках.

Воочию можно было убедиться в высокой технологичности ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза, оценить территорию, которую занимает завод ( а это масштабы почти как четыре княжества Монако), посмотреть, как работают операторы и начальники смен и как в виртуальной реальности, на специальных тренажерах они отрабатывают свои профессиональные навыки.

Наверняка многие и не догадывались, что пермские нефтепереработчики производят не только топливо, но и еще целый ряд других востребованных в различных отраслях продуктов. Или к примеру, что на заводе есть такие сооружения, которые по высоте сопоставимы со статуей Свободы в Нью-Йорке. Кроме того, можно было увидеть технологическую печь, рабочая температура в которой сравнима с раскаленной магмой Земли. Для управления технологическими процессами здесь применяются системы искусственного интеллекта, а центральный пункт управления по своей технологичности не уступает центру управления полетами.

Кроме того, организаторы предложили участникам события пройти увлекательные интерактивы и квесты, поборовшись при этом за ценные призы: наушники Apple AirPods, умную колонку Яндекс, экшен-камеры и сертификаты в интернет-магазины.

- На протяжении всего 2021 года мы отмечали юбилей Компании и наш проект «PRO ЛУКОЙЛ» мы посвятили именно этому событию. Мы рассказали не только о заводе, но и о нефтяной отрасли региона. В течение трех дней наполняли ленту интересными, познавательными фактами, квизами, видео и фотоматериалами. Отзывы о проекте настолько позитивные, что думаем сохранить канал для дальнейшего информирования наших подписчиков. Думаю, что этот круг друзей ЛУКОЙЛа может еще и расширяться, - комментирует помощник генерального директора по связям с общественностью Вера Мартынюк. - Мы постарались показать, что нефтепереработка – это не только престижно и нужно, но и увлекательно, очень надеемся, что знакомство с нашим предприятием было полезным, в первую очередь для подрастающего поколения, для тех, кто рассматривает варианты будущей профессии.