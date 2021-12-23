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Общество23 декабря 2021 12:43

В Пермском крае окончены поиски молодой женщины, пропавшей почти два месяца назад

Все это время ее искали волонтеры и полицейские
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: "Регион 59"

Фото: "Регион 59"

В Пермском крае нашли живой пропавшую 36-летнюю Анну П. Об этом сообщает поисковой отряд "Регион 59".

Напомним, 29 октября 36-летняя Анна ушла из дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Чусовом и пропала. С тех пор молодую женщину искали полицейские и волонтеры. К счастью, 23 декабря поисковики сообщили радостную весть - Анну нашли живой. Где почти два месяца пропадала женщина, не сообщается.

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