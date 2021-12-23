В Пермском крае окончены поиски молодой женщины, пропавшей почти два месяца назад

Фото: "Регион 59"

В Пермском крае нашли живой пропавшую 36-летнюю Анну П. Об этом сообщает поисковой отряд "Регион 59".

Напомним, 29 октября 36-летняя Анна ушла из дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Чусовом и пропала. С тех пор молодую женщину искали полицейские и волонтеры. К счастью, 23 декабря поисковики сообщили радостную весть - Анну нашли живой. Где почти два месяца пропадала женщина, не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Месяц назад мама спасла от самоубийства». Подробности исчезновения 21-летней девушки

Пермячка Анна Стерлягова ушла из дома 28 ноября и исчезла (Подробнее..)