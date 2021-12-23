В Прикамье выбрали лучших по профессии контролеров и вентилевых

Компания «Свеза» ежегодно проводит конкурс «Лучший по профессии» на своих комбинатах. Эта инициатива содействует повышению квалификации сотрудников, выявлению лучших практик, распространению положительного опыта и мотивирует специалистов к профессиональному росту. В 2021 году участие в конкурсе принимали представители двух профессий: вентилевой гидравлического пресса и контролер склада сырья. На комбинате в Уральском свои навыки и умения продемонстрировали 12 специалистов.

Конкурсантам необходимо было пройти несколько испытаний – тестирование и практику. Победители и призеры определялись по суммарному количеству набранных баллов. Теоретическая часть состояла из более 50 вопросов, которые конкурсанты проходили на время. При прохождении практической части участники выполняли задание, связанное с профессией. Например, контролеры проводили проверку сопроводительной документации: нужно было найти верный вариант из предложенных и указать ошибки в остальных вариантах.

В качестве заключительного испытания участниками необходимо было продемонстрировать профессиональные навыки, - выполнение технологической операции. Вентилевые гидравлических прессов проходили операцию по склеиванию фанеры: определяли толщину по слойности пакета, проводили идентификацию по внешнему виду, выбирали необходимый режим прессования, выполняли основные и вспомогательные операции. Важным требованием при прохождении всех испытаний являлось соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.

«Конкурс стимулирует лучше выполнять свою работу, самосовершенствоваться, даёт возможность проявить себя. Благодаря конкурсам растет наша ответственность к профессии, дисциплина. Хочешь победить – отнесись к конкурсу серьезно», - делится победитель конкурса среди вентилевых гидравлического пресса Максим Полыгалов.

Победители смогли пройти все этапы за короткий период времени, не совершая при этом ошибок.

«Это мой первый профессиональный конкурс за всю практику, Особенно сложными оказались теоретические испытания. Очень хотелось победить, и я это сделала. Всегда полезно пробовать новое, это опыт, это развивает», рассказывает контролер склада сырья, победитель соревнования по профмастерству Наталья Болотова.

«Мы рады, что год от года состав и количество участников конкурса увеличивается. Это значит, что конкурс становится популярным среди сотрудников, они уверены в своих силах и готовы испытать навыки, растет их профессионализм и стремление развиваться», - прокомментировал итоги конкурса Денис Мальцев, директор комбината в Уральском.