ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез признан лучшим предприятием по развитию кадрового потенциала

На предприятии регулярно внедряются новые подходы к профориентации и привлечению молодежи

Итоги регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» были подведены на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае. Нефтепереработчики одержали победу в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

На сегодняшний день ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез - один из самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов России. С 1991 года предприятие работает в составе Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Показатель глубины переработки нефти является самым высоким в нефтегазовой отрасли страны.

Основной целью кадровой политики предприятия служит обеспечение соответствия персонала мировым требованиям результативности и качества труда, и с ней руководство завода отлично справляется: на протяжении последних лет ежегодный рост производительности труда составляет 5-6%, улучшается уровень социальной защищенности, совершенствуется система профессиональной подготовки и развития. Регулярно внедряются новые подходы к профориентации и привлечению молодежи для работы на предприятии. Актуализируются формы и программы обучения персонала, развиваются системы дистанционного обучения и внутрикорпоративного бизнес-тренерства.

- Мы стремимся постоянно повышать эффективность в области управлением человеческим капиталом. Стажировки, система ротаций, резерв кадров, институт наставничества, работа с молодежью, корпоративные конкурсы, спортивные и оздоровительные мероприятия – все эти направления носят системный характер и нацелены на комплексное развитие персонала, формирование удовлетворенности трудом у каждого сотрудника, - комментирует заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза Даниил Богомолов.

Один из ярких примеров системности и основательности в области развития кадрового потенциала – открытие нефтепереработчиками базовой кафедры «Переработка нефти и газа» при Пермском национальном исследовательском политехническом университете, которая позволяет сотрудникам получить диплом о переподготовке по профильной специальности, а студентам - тщательнее изучить технологические процессы и особенности работы производственных объектов завода.

Активная работа с молодежью на уровне школ, техникумов и вузов, профессиональное развитие и поддержка инициатив сотрудников, раскрытие их потенциала — все это залог формирования успешной команды ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза.