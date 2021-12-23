АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые работы на производственных объектах в шести регионах

АО «Транснефть — Прикамье» выполнило плановые работы на производственных объектах в Пермском крае, республиках Татарстан и Удмуртия,Свердловской и Кировской областях. Мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения стабильной транспортировки нефти.

Работа магистральных нефтепроводов (МН) Холмогоры – Клин и Сургут – Полоцк при этом была планово остановлена. С помощью 42 передвижных насосных установок из трубопроводов откачено суммарно 39 тыс. куб. м нефти. По окончании мероприятий трубопроводы были вновь заполнены.

Проведен ремонт и замена запорной арматуры, устранены дефекты, ликвидированы ЧОПы и байпасная линия в рамках мероприятий по ликвидации дублирующих задвижек, тупиковых участков и не действующих перемычек на нефтеперекачивающих станциях. Также выполнено отключение резервных ниток подводных переходов МН через р. Каму для их последующего демонтажа. Проведенные работы и установленное оборудование позволят поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности эксплуатируемых производственных объектов.

Кроме того, в рамках модернизации системы компаундирования нефти на линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь» подключен блок измерений показателей качества нефти (БИК) системы оперативного измерения количества и показателей качества нефти (ОСИКН). Построенный БИК позволит контролировать качество принимаемой нефти на участке Платина-Пермь МН Холмогоры - Клин и оперативно реагировать на изменение ее параметров с целью соблюдения схемы нормальных грузопотоков. Основное отличие БИК от ранее использовавшегося оборудования – наличие поточного анализатора для измерения значения массовой доли серы в потоке нефти в МН.

К масштабным ремонтным мероприятиям были привлечены 650 специалистов, использовалось почти 300 единиц техники с учетом технической помощи АО «Транснефть – Приволга» и «Транснефть – Север».

В настоящее время транспортировка нефти по МН возобновлена и производится согласно графику, трубопроводы функционируют в штатном режиме.