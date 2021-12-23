Бороться с «зайцами» в пермском транспорте будут помогать сотрудники Росгвардии

В случае конфликтов росгвардейцы будут уполномочены сопровождать нарушителя в ближайшее отделение полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Перми планирует привлечь Росгвардию для борьбы с «зайцами» в городских автобусах и трамваях. Напомним, бескондукторная система проезда вводится в Перми с января 2022 года, но за время ее поэтапного функционирования выяснилось, что 20% пассажиров не оплачивали проезд и ездили «зайцами».

Переход на новую систему в Перми будет поэтапным: с 10 января ее внедрят на всех трамвайных маршрутах. В автобусах она заработает, когда все перевозчики будут готовы приступить к работе по новым правилам. На это им дается квартал.

Чтобы ловить безбилетников, будет увеличена численность контролеров и увеличен штраф за безбилетный проезд. А сотрудники Росгвардии будут помогать контролерам в случаях, когда пассажиры будут отказываться оплачивать проезд, предъявлять документы или попытаются спровоцировать конфликтную или опасную ситуацию. В таких случаях росгвардейцы будут уполномочены сопровождать нарушителя в ближайшее отделение полиции.

- Чтобы бескондукторная система заработала, в общественном транспорте установили стационарные валидаторы, внедрили оплату проезда с помощью приложения и QR-кодов, укомплектовали штат контролеров, - рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

Чтобы снизить долю безбилетников, пермяков будут стимулировать приобретать проездные документов. Пассажиры по-прежнему смогут выбирать удобный способ оплаты – наличными, банковскими, транспортными картами, мобильными устройствами.