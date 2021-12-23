Синоптики рассказали, когда в Перми закончатся морозы

До конца года в Перми будет морозно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Долгосрочные прогнозы успешно оправдываются. И до конца года в Перми будет достаточно морозно – 20-25 градусов ниже нуля. Самыми холодными днями будут сегодняшний и завтрашний, - рассказал Павел Смирнов. - При этом больших снегопадов не ожидается. Так что коммунальные службы получат небольшую передышку.

В ближайшие два дня будет холодно, затем морозы пойдут на спад. Температура воздуха в субботу, 25 декабря, поднимется до 15 градусов, но из-за сильного ветра, который будет дуть со скоростью в 10-15 метров в секунду, находиться на улице станет весьма некомфортно.

В воскресенье, 26 декабря, ожидается кратковременное потепление и сильный снегопад.

В начале следующей недели в Пермь вернется морозная погода. Ночью столбик термометра опустится до 20-25 градусов ниже нуля. Днем будет теплее всего на несколько градусов: температура от -17 до -20 градусов мороза.