У «Бони и Клайда» из Пермского края изъяли десятки единиц оружия и 14 тысяч боеприпасов

Это все, что было изъято у криминальной парочки. Фото: УФСБ России по Пермскому краю.

Сотрудники краевого Управления ФСБ рассказали о крупном изъятии оружия из незаконного оборота. Два жителя Чайковского – мужчина и женщина – хранили дома 14 единиц огнестрельного оружия со следами кустарной доработки и более 14 тысяч боеприпасов.

- В этом списке были снайперская винтовка Драгунова, пистолет-пулемет Судаева, винтовки Мосина, самозарядные карабины Симонова, автомат Калашникова, ручные гранаты Ф-1, крупнокалиберные патроны, оптические прицелы и приспособления для бесшумной стрельбы, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

В отношении криминальной парочки были возбуждены уголовные дела о «Незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов» и «Незаконном изготовлении оружия». Суд уже вынес им приговор в виде лишения свободы в колонии. Мужчина будет отбывать два года и два месяца лишения свободы, а женщина – год и 11 месяцев. Еще осужденные обязаны оплатить штрафы 20 и 10 тысяч рублей.