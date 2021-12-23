Проект «Доступный Урал» объединит Пермь с северными территориями края

С Чердыни началось крещение Прикамья. Фото: группа ВК "Пермь Великая Чердынь"

Прорывной для Пермского края проект «Доступный Урал» объединит столицу Прикамья с самыми северными территориями: Соликамском, Усольем, Березниками, Красновишерском и Чердынью.

- Это сделает наш регион территорией, привлекательной для путешественников и комфортной для жителей, - сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на выездном заседании краевого Правительства в Чердынском городском округе. - «Доступный Урал» даст импульс развитию целого ряда направлений: туризму, экономике, транспорту, культуре. Будем приводить в порядок ключевые объекты и создавать новые, а также благоустраивать территории и повышать их транспортную доступность. Новое направление охватит семь муниципалитетов, где проживает почти 60% населения региона.

По итогам 2021 года Прикамье вошло в «золотую двадцатку» национального туристического рейтинга регионов. И краевые власти поставили перед собой амбициозную задачу: к 2035 году войти в ТОП-10 туристских городов России, увеличив поток гостей в три и более раза.

Это даст даст ощутимый толчок для социально-экономического развития всего Пермского края. Предприниматели смогут удивить своей местной продукцией, кухней и сувенирами.

Первой точкой на маршруте станет Пермь с экологическим парком «Зеленое кольцо», пространством Завода Шпагина, экскурсионно-ландшафтной «Тропой Мурчисона» с садом реликтовых растений, технолендом «Молотов», где планируется создать кластеры, посвященные достижениям в различных отраслях.

Следующим пунктом станут Усолье и Березники. В планах здесь - создание музейно-туристического комплекса «Усолье Строгановское» с современной инфраструктурой.

Третьей ключевой локацией «Доступного Урала» станет Красновишерск, а завершит путешествие первый русский город на Урале – Чердынь.

Дмитрий Махонин подчеркнул важность поддержания и восстановления памятников архитектуры и объектов культурного наследия, расположенных на территории округа. Губернатор отметил, что регион готов поддержать эти мероприятия через дополнительное финансирование. В связи с чем краевому Минтуризма совместно с муниципалитетом поручено составить перечень объектов, нуждающихся в восстановлении.